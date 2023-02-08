Более 298 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за землетрясения в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийские СМИ.

Как отмечается в материале, в сообщениях о покинувших дома людях имеются в виду территории Сирии, которые находятся под контролем правительства страны, а не те, которые удерживаются другими группировками.

По словам министра окружающей среды Хусейна Махлуфа, приводимым агентством, для перемещенных лиц были открыты 180 приютов.

6 февраля в Турции и Сирии произошло несколько землетрясений.