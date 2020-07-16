Около 200 молодых людей с азербайджанскими флагами в руках помешали шествию 30 армян в Варшаве

16 июля перед посольством Азербайджана в Польше была пресечена несанкционированная акция армянских вандалов.

Как сообщили АПА в Госкомитете по работе с диаспорой, председатель совета азербайджанцев в Польше Фарид Джафаров сообщил, что группа армян, проживающих в этой стране, призвали в социальных сетях провести 16 июля акцию перед посольством Азербайджана в Варшаве. Об этом было сообщено в посольство. Посольство Азербайджана сразу же предупредило местную полицию о предполагаемой провокации.

Члены Совета азербайджанцев Польши, Координационного совета азербайджанцев Польши и Ассоциации азербайджанцев Польши, а также азербайджанская молодежь и польские друзья наших соотечественников, обучающихся в этой стране, собрались перед зданием нашего посольства. Таким образом, около 200 молодых людей с азербайджанскими флагами в руках помешали шествию 30 армян.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире в соцсетях.