ОИС приняла резолюции в связи с агрессией Армении против Азербайджана

27-28 ноября в столице Нигера Ниамее прошло 47-е заседание Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Как сообщает МИД Азербайджана, на заседании Совета министров иностранных дел ОИС были приняты резолюции, охватывающие политические, экономические и культурные вопросы, связанные с агрессией Армении против Азербайджана. Отметим, что в эти резолюции, традиционно принимаемые ежегодно со стороны ОИС, включены новые положения с учетом последней ситуации в регионе.

Резолюции были приняты 57 странами-членами ОИС.