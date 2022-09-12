В США домашний питомец местной жительницы напугал соседей, когда появился во дворе с оторванной человеческой рукой в пасти. Об этом сообщает издание Daily Star.

Английский мастиф по кличке Татанка, который весит около 100 кг, нес в зубах декорацию к Хэллоуину. Как пояснила хозяйка, ее собака наводит страх на местных жителей из-за своих размеров, а когда они увидели конечность, то посчитали, что пес съел почтальона

«Готовясь к Хэллоуину, я каждый год достаю эту печально знаменитую руку, Татанка хватает ее и бегает с ней повсюду», — рассказала хозяйка.