Ограничен въезд на территорию хачмазского района

В связи с ужесточенным карантинным режимом в Хачмазе сотрудники полиции работают в усиленном режиме.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции сотрудники Хачмазского районного отдела полиции продолжают широкомасштабные мероприятия по обеспечению объявленного особого карантинного режима и соблюдению требований и рекомендаций оперативного штаба при Кабинете министров.

В рамках осуществляемых мероприятий ограничен въезд на территорию района. Созданы временные стационарные посты, строго контролируется движение транспортных средств. Автомобили жителей других районов и городов, желающих попасть на территорию района без специального разрешения, возвращаются обратно.

| 2020-07-09T13:13:41+04:00 9 июля 2020, 13:45|12345 (Пока оценок нет)
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