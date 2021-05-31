Азербайджан мобилизовал все усилия на восстановление освобожденных территорий и обеспечение там мирного сосуществования, принимает соответствующие меры.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) АР.

В нем отмечается, что сотрудничество с международными гуманитарными организациями осуществляется на основе принципов международного права, также предпринимаются необходимые шаги для оказания гуманитарной помощи людям, пострадавшим от войны в Карабахе.

«В ответ на заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ о шести армянских военных сообщаем, что они были задержаны при попытке совершить провокацию и заминировать дороги. Отказ Армении предоставить информацию о местонахождении мин на освобожденных территориях Азербайджана, а также попытка установить новые выходят за все рамки. И это в то время, когда ранее установленные Арменией мины представляют постоянную угрозу для жизни людей. Поэтому, прежде чем предлагать обмен задержанными лицами по принципу «все на всех», сопредседатели должны по крайней мере обратить внимание на причины их задержания и призвать провокаторов воздерживаться от подобных действий», — говорится в заявлении.

МИД отметил, что Азербайджан выступает за решение вопроса напряженности на границе путем переговоров.

«Мы также приветствуем призывы международного сообщества к демаркации и делимитации границы между двумя государствами. Как известно, Азербайджан поддержал выдвинутое недавно предложение о создании соответствующей трехсторонней комиссии по этому вопросу.

Только на основе строгого соблюдения международного права, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ можно нормализовать межгосударственные отношения, приступить к демаркации и делимитации линии разграничения и, наконец, заложить прочную основу мирного сосуществования.

Страны-сопредседатели в свою очередь могут внести вклад в обеспечение мира и развития в регионе, поддерживая реализацию трехсторонних заявлений», — отмечается в документе МИД.

Как сообщило Министерство обороны АР, утром 27 мая были задержаны шестеро армянских диверсантов, проникших на территорию Азербайджана и попытавшихся осуществить минирование.