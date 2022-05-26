Бывшему подполковнику ФСО Алексею Голохвостову дали 11 лет колонии строгого режима и оштрафовали на 40 млн рублей, сообщает «Московской комсомолец».

По данным издания, дело Голохвостова слушалось отдельно, кроме него есть также основное уголовное дело о хищении 1,3 млрд рублей из выделенных на строительство объектов на территории резиденции президента РФ в Ново-Огарево.

Ранее обвинитель потребовал приговорить бывшего заместителя главы отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова к 13 годам колонии и штрафу в 40 млн руб. Он обвиняется в получении взятки при строительстве резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево.

По версии обвинения, Голохвостов получил взятку в размере 20 млн руб. от компании-застройщика, которая занимались строительством и реконструкцией резиденции. Вознаграждение предназначалось офицеру для сокрытия нарушений при создании объектов.