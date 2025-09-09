В ночь на 9 сентября украинские беспилотники атаковали Сочи, в том числе район, расположенный неподалеку от президентской резиденции «Бочаров ручей». Это произошло вскоре после массированного удара России по территории Украины, в результате которого пострадало здание украинского кабмина в центре Киева.

Мэр Сочи Андрей Прошунин после налета БПЛА распространил в Telegram фотографии разрушений в Адлерском районе города, расположенном к югу от международного аэропорта Сочи. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) во вторник утром, 9 сентября, временно ограничило полеты в аэропорту Сочи. Резиденция «Бочаров ручей» находится в Центральном районе Сочи, менее чем в 30 километрах от аэропорта.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что атака не повлияла на график Путина. «График президента неизменен. Он реализуется по плану», — заявил Песков ТАСС. Агентство отмечает, что накануне Путин участвовал в онлайн-саммите БРИКС именно из сочинской резиденции.

В ночь на 7 сентября Россия нанесла рекордный по масштабам удар по Украине. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, армия РФ применила 823 средства воздушного нападения, включая 810 ударных БПЛА типа Shahed, 9 крылатых ракет «Искандер-К», 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23».

В результате атаки погибли три человека, включая трехмесячного ребенка, более 20 человек получили ранения. Серьезные повреждения получило здание кабинета министров в Киеве, где пожар охватил 1000 м², разрушив офис премьер-министра и зал заседаний правительства. Изначально сообщалось о попадании дрона, однако позднее в Киеве заявили, что удар по правительственному кварталу был нанесен ракетой «Искандер». (moscowtimes.ru)