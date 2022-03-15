Соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение одной — двух недель, в крайнем случае — в мае.

Как передает ТАСС, такое мнение выразил советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Могу сказать так — я думаю, что не позднее мая, начала мая мы, скорее всего, должны выйти на мирное соглашение, а может быть и гораздо быстрее. Посмотрим, я беру самый крайний срок. <…> или в ближайшее время договоримся — неделя, две или тогда уже до конца мая после еще одного раунда», — сказал он в интервью, опубликованном в YouTube на канале «Фейгин Live».

Российско-украинские переговоры продолжились в понедельник, 14 марта, в формате видеосвязи. Делегацию РФ на переговорах с Украиной по видеосвязи, как и при очных встречах в Беларуси, возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал следующий раунд на 15 марта.