Генеральный директор Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одре Азуле, возглавляющая ее с 2017 года, станет единственным кандидатом на предстоящих во вторник выборах главы этой международной структуры. Голосование пройдет в Париже на 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО с участием делегатов 193 стран.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в парижской штаб-квартире всемирной организации, «срок выдвижения кандидатур на пост генерального директора истек еще в марте, и альтернативных претендентов не оказалось». На своей странице в Twitter постоянный представитель Эфиопии при ЮНЕСКО Хенок Теферра Шол констатировал, что среди стран-участниц Азуле «пользуется большой и заслуженной поддержкой благодаря своей результативной работе и своим проектам».

Азуле практически уже обеспечила свое избрание на новый срок. В преддверии сессии ее кандидатуру поддержал Исполнительный совет ЮНЕСКО. Объединяя в своем нынешнем составе представителей 58 стран, он оказывает важное влияние на решения международной организации.

В связи с продолжающейся в мире пандемией коронавируса выборы в ЮНЕСКО во вторник пройдут при строгом соблюдении всех санитарных правил. В зал заседания будут допущены только сами участники голосования.

Срок действия нового мандата генерального директора начнется в январе 2022 года.