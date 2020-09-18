Однопартийцы Трампа оценили его заявления о выборах

Однопартийцы президента США Дональда Трампа не поддержали его заявление о том, что американцы не смогут получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году, пишет газета Politico.

Ранее Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой.