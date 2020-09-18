Однопартийцы Трампа оценили его заявления о выборах

Однопартийцы президента США Дональда Трампа не поддержали его заявление о том, что американцы не смогут получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году, пишет газета Politico.
Ранее Трамп заявил, что американцам никогда не удастся получить точных результатов голосования на президентских выборах в США в этом году из-за рассылки избирателям по почте бюллетеней, которые они якобы не запрашивали, назвав это катастрофой.
«Это неверно … Я не думаю, что у нас будут неточные результаты голосования. Они могут занять намного больше времени, чем когда-либо, из-за количества отправленных по почте бюллетеней, и так далее. Но у меня нет никакой обеспокоенности в связи с точностью голосования», — приводит газета слова сенатора-республиканца Марко Рубио.
Другие сенаторы-республиканцы также не согласились с Трампом.
«Я уверен, что избирательный процесс пройдет хорошо», — заявил республиканец Майк Раундс.
«Мы узнаем результаты ноябрьских выборов», — сказал сенатор-республиканец Митт Ромни.