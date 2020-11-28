Одна из погибших при подрыве на мине в Физули была главредом газеты

Сегодня на территории освобожденного от оккупации села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района Азербайджана автомобиль марки Toyota подорвался на мине, погибли четыре человека, одна из погибших была журналисткой. Как сообщает Report, Адилзаде Зибейда Шакир гызы (Зибейда Шакир) была главным редактором газеты «Qayıdış» («Гайыдыш»), печатного органа Исполнительной власти Физулинского района.

В автомобиле, который, по предварительной версии, подорвался на противотанковой мине , находились также ее отец Гаджиев Шакир Магеррам оглу и другие родственники.

По факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 100.2 (планирование, подготовка, развязка, ведение агрессивной войны), 116.0.6 (осуществление широкомасштабных разрушений, не вызванных военной необходимостью) и др. УК АР, проведение следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры выполняют в настоящее время интенсивные следственные действия.