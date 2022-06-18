Мало того, что цены на продукты питания и другие товары растут как на дрожжах, так в магазинах потребителей еще и часто накалывают: продают испорченный продукт, перебивают сроки годности, а также берут за покупку большую сумму, чем должны. Немногие тщательно изучают чек сразу после покупки, кто-то и вовсе оставляет его на кассе, а зря.

После того как несколько раз обнаружила несоответствия в чеке уже дома, взяла в привычку все проверять, не выходя из магазина. Ведь потом проблематично, а то и нереально, доказать факт обсчета.

Только за пару недель таких фактов было три. Дважды – в супермаркете и в зоомагазине – пробили один товар два раза. Смутила сумма чека, но в чем причина – стало понятно не сразу. Продавцы списали это на ошибку системы, мол, такое бывает. Деньги вернули, но извиниться не посчитали нужным. А на днях килограмм конфет пробили по полной стоимости, хотя они были на скидке. Такое, кстати, встречается часто. Слово «скидка» на потребителя действует ободряюще, но нередко это лишь маркетинговый ход. Очень часто встречается несовпадение суммы на ценнике с суммой в чеке. Отмазка стандартная – не успели внести новые данные в программу или «ценник относился не к этому товару, а к тому, что рядом».

В чеке иногда можно обнаружить «левые» товары – те, которые не покупал. Но не всегда достаточно быть внимательным, в некоторых чеках и при большом желании ничего не получается разобрать, какая-то китайская грамота.

Потребители замечают только где-то 20% случаев обмана, а большую же часть –нет, говорит председатель Союза свободных потребителей Азербайджана Эюб Гусейнов.

«Меня, например, дважды обманули в одном и том же супермаркете. В первом случае приобрел товар на сумму 8 манатов, расплатившись банковской картой. Признаюсь, редко просматриваю приложение банка, но в тот раз это сделал, и увидел, что со счета списано не 8, а 68 манатов. Тут же вернулся в магазин с чеком, и мне вернули 60 манатов, хотя разбирательство потребовало времени. Другой случай: приобрел килограмм неочищенных орехов, которые мне продали по цене очищенных, а ведь между ними большая разница в стоимости. А сколько, наверняка, было случаев обмана, которые не были мной зафиксированы», – поделился он.

Такие же жалобы постоянно поступают от потребителей в ССП, а там их направляют в Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

«К сожалению, она не предпринимает необходимых мер для предотвращения подобных фактов, не защищает права потребителей, направляя тех в судебные органы. Такая неэффективная политика госструктуры, которая должна защищать права потребителей, приводит к тому, что последних часто обманывают. Потребительская политика в стране в плачевном состоянии. 26 лет, – говорит Гусейнов, – занимаюсь своей работой, и могу сказать – когда в магазинах внедряются новые технологии, вроде это делается для удобства потребителя, но, увы, есть и другая сторона медали – обман потребителя. И ни одна структура не занимается этим вопросом вплотную. Но есть и хорошая новость: президентская администрация открыла службу 1111, позвонив на которую потребитель может пожаловаться на деятельность госструктур. Я буду направлять потребителей туда, чтобы они жаловались, в случае их неэффективности. Мало кто сейчас знает об этой службе. Надеюсь, что она положительно повлияет на ситуацию».

Глава ССП рекомендует потребителям внимательно просматривать чек, не покидая магазин, а если они расплатились картой, то проверить, сколько было снято с их счета. В некоторых случаях, действительно, может быть ошибка системы, но в основном это именно сознательное мошенничество.

«Долгие годы поступают жалобы на то, что торговые точки обманывают потребителя. Ни разу не слышал о том, чтобы с него списали меньше денег, чем надо было, а вот больше – очень часто, так что подобное, – резюмировал Гусейнов, –почти никогда не случайность».