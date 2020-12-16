«Один донор крови спасает трех человек» – граждан призывают сдавать кровь

В последнее время в республике из-за роста числа случаев заражения COVID-19 выросла потребность в донорской крови у людей, которые тяжело переносят коронавирусную инфекцию, а также у страдающих лейкозом, талассемией, гемофилией. Об этом заявили в Центральном банке крови. В связи с этим Банк обратился к гражданам с просьбой помочь нуждающимся в донорской крови.

Отметим, что банки крови функционируют 24 часа в сутки, и в них приняты все необходимые меры для соблюдения стерильности и безопасности.

Так как выходить на улицу в связи с ужесточенным строгим режимом можно только три часа с момента получения SMS разрешения, в Банке крови подчеркнули, что если в процессе сдачи крови возникнет задержка, донорам будет выдана справка с объяснением ее причины.

Председатель Ассоциации больных гемофилией Аяз Гусейнов отметил в беседе с #, что потребность больных гемофилией в донорской крови сейчас не столь велика, как раньше. А все благодаря тому, что за счет государства они обеспечиваются жизненно важными лекарственными препаратами свертывания крови. Поставка жизненно важных лекарств осуществляется Банком крови в региональные банки крови. Параллельно Ассоциация больных гемофилией помогает Банку крови в поставке лекарств пациентам с гемофилией. При кровотечениях, ушибах, гематомах эти препараты просто необходимы.

У больных гемофилией сейчас профилактическое лечение. Они сами себе колют препараты, но раз в шесть месяцев, максимум раз в год должны посещать гематолога для обследования. При необходимости пациенты связываются со своими врачами в режиме онлайн. А при серьезных проблемах со здоровьем обычно вызывают Скорую помощь.

Необходимость в донорской крови отошла на второй план, и благодаря препаратам качество жизни пациентов с гемофилией заметно улучшилось.

Но донорская кровь по-прежнему жизненно необходима больным гемофилией при серьезных травмах, сильных порезах, а также при операционном вмешательстве.

Гусейнов подчеркнул, что в отличие от пациентов с гемофилией, пациенты с талассемией и лейкемией нуждаются в периодических переливаниях крови. Также в периодическом переливании крови нуждаются пациенты с тромбоцитопатиями. Это редкие заболевания, которые по симптоматике схожи с гемофилией. Они возникают вследствие качественной неполноценности тромбоцитов при их нормальном количестве, и при них, так же как и при гемофилии, имеют место кровотечения. Такие больные курируются Ассоциацией гемофилии наравне с больными гемофилией. Им обязательно периодически нужна тромбоцитарная масса, которую получают из донорской крови.

Как говорит Гусейнов, запас донорской крови в Банке крови должен быть обязательно, а для этого нужно привлекать граждан к сдаче крови. Чтобы увеличить число доноров, нужна серьезная пропаганда донорства.

«Граждане должны знать, что сдавать кровь, полезно для их же здоровья. После сдачи крови организм запускает выработку новых кровяных телец. Важно помнить и о том, что один донор крови может спасти трех человек. Из крови можно взять эритроцитарную массу для пациентов с талассемией, а также тромбоцитарную массу для людей с тромбоцитопатией. Международная практика показывает, что человек до 50 лет может быть донором и сдавать кровь до 12 раз в год в зависимости от состояния здоровья. Не будьте равнодушными, поделитесь кровью с теми, кому она жизненно необходима»,– призвал глава Ассоциации.