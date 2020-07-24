Очередной жертвой войны с памятниками в США стал Христофор Колумб

Власти Чикаго (штат Иллинойс) приняли решение снести расположенную в Грант-парке статую известного мореплавателя Христофора Колумба (1451-1506). Об этом в пятницу сообщила газета Chicago Tribune.

В ночь на пятницу, как отмечает издание, к монументу первооткрывателя была пригнана тяжелая техника. Спустя два часа после этого памятник был снят с постамента. В настоящее время точно неизвестно, куда именно будет доставлена статуя.

Накануне мэр города Лори Лайтфут распорядилась снести памятник Колумбу в целях избежания новой волны протестов против расизма наподобие тех, что прошли в Чикаго неделю назад. Споры вокруг роли Христофора Колумба в истории США происходят из-за того, что статуи мореплавателя якобы могут оскорблять чувства выходцев из стран Карибского бассейна.

17 июля в Чикаго прошли массовые акции протеста. Толпа приблизилась к памятнику Колумба, некоторые протестующие стали забрасывать обеспечивающих безопасность на демонстрации стражей порядка камнями, бутылками и другими предметами. Несколько пострадавших полицейских были госпитализированы. В результате беспорядков пострадали по меньшей мере 18 стражей порядка, задержаны 12 человек. (ТАСС)