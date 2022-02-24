Французское издание La Provence в преддверии сегодняшнего ответного стыкового матча Лиги конференций по футболу между азербайджанским «Карабахом» и «Марселем» в Баку прибегла к очередной провокации, как и неделей ранее.

Как передает azerisport.com, рассказывая о дальности поездки французского клуба, издание опубликовало карту, на которой Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана была «включена» в состав Армении.

Отметим, что это же издание в день первого матча между командами на «Велодроме» опубликовало очевидно предвзятое и провокационное интервью , взятое у представительницы армянской общины Марселя, «профессора» геополитики, истории и географии Розы Гирагоссян.

Учитывая, что подобное случается во второй раз именно в день матча, очевидно, что подобные действия носят намеренный характер.