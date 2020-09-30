Очередная провокация главы САР Ары Абрамяна – в дело вмешался генпрокурор АР Камран Алиев

На провокационное заявление главы Союза армян России (САР) Ары Абрамяна о том, что 20 тысяч российских армян собрались отправиться в Нагорный Карабах в качестве добровольцев, последовала реакция соответствующих инстанций. Так, состоялась встреча заместителя министра внутренних дел РФ с Абрамяном. Хотя в армянских и российских СМИ об этой встрече не приводится подробная информация, однако нетрудно догадаться чему она была посвящена. После этого на официальном сайте САР был отредактирован текст заявления Абрамяна.

Отрадно, что эта реакция МВД России последовала после протеста азербайджанской диаспоры России. Как сказал в беседе с РБК вице-президент Союза азербайджанцев России Элунур Гусейнов, в заявлениях Ары Абрамяна есть признаки информационной войны, а объявленный им сбор добровольцев можно расценить, как прямое вмешательство в военные действия.

Гусейнов отметил, что озабочен тем, что армянская диаспора во главе с Абрамяном «позволяет себе такие провокации, привлекает россиян, граждан России». «Мы подготовили обращение в правоохранительные органы, чтобы они обратили внимание на его высказывания и действия», — указал он.

На эту провокацию отреагировал и глава Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев, который обратился к директору Федеральной службы безопасности России Александру Бортникову с целью проверки заявления Абрамяна на предмет разжигания межнациональной розни, экстремизма и призывов к созданию вооруженных отрядов.

Наконец последовала реакция и из Баку. Генпрокурор Азербайджана Камран Алиев, официально обратившись к своему российскому коллеге Игорю Краснову и председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, выразил просьбу о принятии необходимых мер воздействия в отношении лиц, чьи действия направлены против территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также в отношении лиц, открыто призывающих к действиям, содержащим в себе все обязательные признаки преступлений.

Стоит отметить, что провокационное заявление Абрамяна не получило должной оценки со стороны Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России (ФНКА Азеррос). На официальном сайте этой организации нет информации о какой-либо реакции на заявление главы Союза армян России, но зато есть поздравления азерросовцев в адрес президента ФНКА АзерРос Мехрибан Садыковой по случаю ее 50-летия.