В Великобритании очередь из желающих проститься с умершей королевой Елизаветой II растянулась уже почти на 10 км. Об этом пишет The Guardian.

Во время государственных похорон, которые проведут декан Вестминстера, премьер-министр Лиз Трасс и генеральный секретарь Содружества Патрисия Скотланд, прочитают уроки, а архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби произнесет проповедь.

Ранее газета писала, что в 10.30 утра (13.30 по бакинскому времени) очередь на вход в Вестминстерский дворец составляла примерно 5 км. Как ожидается, очередь растянется на 16 км по центру Лондона. В ожидании на вход в Вестминстерский дворец можно будет провести до 30 часов.

Королева будет похоронена 19 сентября вместе со своим мужем, принцем Филиппом.

Прощание с ней состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в 16:00 (19:00 по бакинскому времени) после государственных похорон в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. (АНТИКОР)