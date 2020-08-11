Обзор бакинских пляжей: кто и как «креативит» в период пандемии

После того, как на прошлой неделе бакинцам разрешили наслаждаться отдыхом на морском побережье, апшеронские пляжи ломятся от посетителей. Неудивительно: пандемия Covid-19 практически лишила людей лета и отдыха. Никто не хочет упускать последнюю в этом году возможность понежиться на теплом песочке и окунуться в любимый Каспий.

Для удобства отдыхающих запущен специализированный портал cimerlik.az, ставший своего рода пляжным гидом этого сезона. Также он помогает определить плотность того или иного пляжа, чтобы отправиться туда, где есть свободные места, либо меньше всего посетителей. Условия посещения пляжей в этом году также диктует пандемия, но, если не считать ограничение по количеству, то никаких новшеств в этом перечне нет: все те же, и уже прочно вошедшие в нашу жизнь, социальная дистанция, маски, дезинфекция рук.

«Море вернулось» — известные пляжи столицы манят яркими афишами в соцсетях, наперебой предлагая заманчивые предложения. На сайте cimerlik.az представлена информация о более чем 100 пляжах Баку и Сумгайыта. Это все те пляжи, ответственность за которые несет государство.

# предлагает обзор самых популярных у бакинцев пляжей, которые отличились в креативном плане и приложили все усилия для того, чтобы сделать отдых во время напряженной эпидемиологической обстановки максимально комфортным.

Dalga Lite: предоставляет бесплатный автобус по выходным

Пляж Dalga Lite, расположенный в поселке Мардакян решил одну из главных проблем той части населения, у которой нет собственного транспорта. Как известно, Оперативный штаб оставил в силе запрет на общественный транспорт по выходным дням. По этой причине некоторые люди не могут попасть на пляж в уик-энд. Dalga Lite единственный из частных пляжей, кто взялся за решение этой проблемы, предоставив всем желающим воспользоваться транспортом компании. Так, каждую субботу и воскресенье от станции метро Кероглу в 11.00 отбывает автобус, который доставит всех желающих прямиком на пляж. Обратный маршрут автобус Dalga Lite совершит в 19.00, доставив отдыхающих на прежнее место.

Вместимость пляжа в связи с карантином составляет 800 человек. Стоимость входа – 10 AZN (детям до 6 лет – вход бесплатный, с 7-12 – 5 AZN). Сюда входит использование душевых кабинок, автостоянки, шезлонг, лежанка. Еще одним отличием Dalga Lite от многих других пляжей является бесплатный wi—fi, которым могут пользоваться все отдыхающие. Разрешается приносить с собой еду.

В списке запретов – вход с домашними животными. Поклонники vip отдыха могут отправиться в расположенную рядом зону отдыха Dalga Beach, но при этом учесть, что пропускная способность пляжа составляет всего 300 человек, а за вход придется заплатить уже 25 AZN.

Sea Breeze Resort – рекордсмены по вместимости

Расположенный в поселке Нардаран пляж Sea Breeze, на протяжении многих лет является одним из излюбленных мест бакинцев и гостей нашего города. Преимуществом пляжа стала его вместимость: ежедневно здесь готовы принять до 3000 человек! Это – рекорд сезона. Ухоженная, многокилометровая береговая линия Sea Breeze как нельзя лучше отвечает требованиям соблюдения социальной дистанции в условиях пандемии. Пляж работает с раннего утра и до 19:00. Вход — 20 азн с человека, при том, что дети до 10 лет проходят бесплатно. На территорию пляжа запрещено приносить еду, зато можно насладиться знаменитым фастфудом от Тимати: на пляже установлена передвижная бургерная Black Star Burger, а также есть возможность заказать еду по системе take away. Креативно в Sea Breeze подошли даже к запретам: «Ваши любимые питомцы — собаки, кошки, хомячки на территорию пляжа не допускаются, за исключением драконов Дейенерис».

Amburan Beach Club – мало шансов попасть на пляж в уик – энд

Еще одно излюбленное многими место отдыха — Amburan Beach Club в этом сезоне способно вместить лишь 500 отдыхающих. По этой причине попасть на пляж в выходные дни практические невозможно: к 12.00 в зоне отдыха уже не остается свободных мест. Цена за вход на территорию пляжа составляет 20 AZN (дети до 7-ми лет и ростом до 120 см проходят бесплатно). На территории пляжа имеются все условия для незабываемого релакса, однако бассейны, пользующиеся большой популярностью, не фукнционируют. Впрочем, как и на всех других пляжах.

Пляжи Шихово – широкий диапозон цен за вход и популярный бесплатный пляж

Цепочка зон отдыха в поселке Шихово, как и прежде, пользуется популярностью у тех отдыхающих, которые предпочитают пляжи, расположенные максимально близко к центру города. Наибольшим спросом в этой локации пользуется общественный пляж İDEA: посетители довольны порядком, чистотой и всеми необходимыми для комфортного отдыха условиями. Как и все другие общественные пляжи İDEA, этот пользуется большим спросом среди отдыхающих, поскольку здесь ни за что не надо платить – ни за вход, ни за пользование услугами. По этой причине на пляже очень быстро заканчиваются свободные места. Лимит, установленный для данной зоны отдыха – 900 человек. На Шихово расположены и другие популярные пляжи – «Эльдарадо», «Айсберг», «1001 ночь», «Достлуг», «Бина», стоимость входа на которые варьируется от 2 до 10 AZN.

Пляж дачников – территория свободы и равенства

Самый популярный «дикий» пляж апшеронского побережья. Несмотря на то, что пляж дачников не попал в официальный реестр портала cimerlik.az, здесь всегда многолюдно и весело. Поклонники этой локации любят пляж за его особую и неповторимую атмосферу: здесь жарят шашлык, готовят барбекю, играют на гитаре, а от знойных лучей полуденного солнца прячутся в привезенных с собой палатках. «Это единственный пляж в Баку, где отдыхающие знают друг друга по именам. Мы тут все как одна большая семья. Здесь много молодежи, нет пафоса и ничего не отвлекает от отдыха», — пишет на одном из Интернет форумов пользователь по имени Нигяр Сулейманова.

«Здесь не надо платить за место, здесь нет лежанок и зонтиков. Здесь играет музыка, и поют песни. Здесь территория свободы и равенства», — описывает пляж другой пользователь, Вагиф Насибов. Пляж дачников также знаменит своими фирменными локациями для фотосессий.