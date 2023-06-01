Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг признан победителем выборов главы государства по итогам второго тура голосования 28 мая. Соответствующие окончательные итоги выборов обнародовал глава Высшего избирательного совета (центризбиркома) Турции Ахмет Енер в эфире местных телеканалов.

«Комиссия рассмотрела поступившие возражения относительно итогов выборов. Окончательные итоги второго тура президентских выборов направлены для публикации в официальной газете. В соответствии с результатами Эрдоган набрал 52,18% и признан избранным президентом Турецкой Республики», — заявил Енер.