В Казахстане уже осенью пройдут досрочные президентские выборы. Об этом объявил действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев, который примет участие в кампании. При этом победитель будет руководить республикой семь лет без права баллотироваться на второй строк.

Выступление Токаева стало весьма неожиданным для населения. Полномочия президента заканчиваются только через два года, и до этого не было намеков на новый избирательный процесс. «Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок и пойти на внеочередные выборы», — заявил глава Казахстана в парламенте.

Но самое важное в другом: срок правления увеличат с пяти до семи лет и в то же время запретят переизбрание.

Казахстан — первая страна на постсоветском пространстве, которая вводит ограничение на один срок.

«Семь лет — это достаточный период для реализации любой амбициозной программы. С другой стороны, ограничение президентского мандата одним сроком обеспечит максимальную нацеленность главы государства на решение стратегических задач общенационального развития. Жизнь не стоит на месте, динамика глобальных процессов и общественного развития внутри страны ускоряется с каждым днем», — заявил Токаев.

Кроме того, в Казахстане в первой половине следующего года сформируют новое правительство.

Зимой в Казахстане прошли массовые протесты, которые в СМИ прозвали «кровавым январем». И многие сегодня думают, что именно эти события побудили казахстанского лидера провести внеочередные выборы. Токаев хочет подтвердить собственную легитимность в качестве главы государства.

Итак, Токаев будет баллотироваться, и скорее всего рейтинг у него в Казахстане сейчас такой, что он на этих выборах победит. Интересно, в каких целях это делается? Какие планы на эти 7 предстоящих лет у Токаева? Нередко высказываются мнения, что этот человек планирует определенные изменения в политической системе Казахстана, некие реформы.

Своими соображениями на этот счет поделились с # известные эксперты по региону.

Казбек Бейсебаев, политический аналитик (Казахстан):

— Прежде всего, нужно сказать, что в Казахстане состоятся досрочные президентские и парламентские выборы. Первые пройдут этой осенью, а вторые — в первой половине будущего года.

С выборами в парламент ситуация понятная и объяснимая. Выборы в парламент у нас состоялись недавно в январе 2021 года, когда первый президент Назарбаев держал бразды правления в своих руках. Напомню, что он тогда был председателем Совет безопасности и лидером правящей партии «Нур Отан». Иначе говоря, в сегодняшнем парламенте сидят люди Назарбаева.

Поэтому для проведения объявленных реформ президенту Токаеву нужен новый парламент, где были бы его сторонники, принимающие нужные законы.

В экспертном сообществе давно говорили о необходимости обновления парламента, то есть досрочные парламентские выборы ожидались.

А вот по досрочным президентским выборам возникает много вопросов. Токаев объяснил объявление досрочных президентских выборов необходимостью получения мандата доверия на реформы. Но дело в том, что он этот мандат доверия уже получил после проведения в начале лета референдума по Конституции. Тогда, по результатам референдума, из Основного закона убрали упоминание о первом президенте и сохранили существующую в Казахстане суперпрезидентскую форму правления, то есть сохранили все президентские полномочия Токаеву.

Об этом после референдума говорили сами власти, политологи и эксперты.

Таким образом, Токаеву не было никакой необходимости идти на досрочные президентские выборы.

Некоторые эксперты считают, что власти учитывают ухудшающуюся социально-экономическую ситуацию в стране и, во избежание рисков, решили пойти на опережение. Они также считают, что за полтора года до президентских выборов недовольство народа может дойти до пика и поэтому лучше быстрее провести выборы и обеспечить нахождение у власти на новый срок. Этим можно объяснить введение нового срока в 7 лет.

Кроме того, оппозиции за короткий срок очень сложно будет выдвинуть единого кандидата на эти выборы.

С другой стороны, Токаев, объявив досрочные выборы, идет на большой риск. На прошлых президентских выборах кандидат от оппозиции хорошо набирал голоса избирателей и по некоторой информации мог состояться второй тур. Тогда этот кандидат неожиданно для всех еще до подсчета голосов признал свое поражение.

Еще раз напомню, что тогда всё было под контролем Назарбаева и власть в любом случае побеждала.

Сегодня в Казахстане, после январских событий, ситуация другая. Назарбаев и его люди ушли из власти и поэтому выборы проводить по старым лекалам будет очень трудно.

Если оппозиции удастся выдвинуть единого кандидата и, как в прошлый раз, организовать наблюдение за выборами, то могут случиться неожиданности для власти.

Кроме того, Токаев много говорит на тему реформ, но пока нет конкретных решений. Например, Токаев обещал упростить процедуру регистрации партий, а пока ничего не сделано и в Казахстане до сих пор не появились новые партии.

Поэтому эти президентские выборы несут большие риски для Токаева.

Эксперт по Центральной Азии, руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта:

— Здесь нет ничего нового. Попытки проведения внеочередных выборов – это традиционная политика в Казахстане. Я напомню, что в 2005-м, 2011-м, 2015 годах первый президент Назарбаев также объявлял и выигрывал внеочередные президентские выборы. И переход на 7-летний срок правления вводился в 2005 году, потом вновь был возврат к 5-летнему – с неограниченным количеством попыток для кандидатов.

Цель всех этих изменений, в том числе конституционных, это конечно укрепление власти, стабильности существующего политического режима. Выбирается самая оптимальная, благоприятная модель, которая будет способствовать реализации этой цели. Если мы посмотрим на послание президента, то в принципе в нем нет ничего нового. То есть всегда говорится о каких-то целях, но фактически никогда не говорится о достигнутых результатах. Оно похоже на политтехнологическую конструкцию, основной задачей которой является подведение внутренней аудитории к той мысли, что действительно президенту Токаеву необходимо провести политические реформы, и внеочередные выборы и увеличение президентского срока служат именно этой цели.

Используются идеологические конструкции, которые очень востребованы в обществе. Например, строительство нового справедливого Казахстана, перестройка экономики, переход от сырьевой зависимости к поддержке малого и среднего бизнеса, социальные инициативы, реформы правовой системы, которые очень назрели, особенно реформы полицейской и судебной систем. То есть, говорится о тех вещах, которые очень востребованы в казахстанском обществе, но не ставятся никакие конкретные рамки, не предлагаются дорожные карты. Но конкретных действий не наблюдается.

По всей видимости, с точки зрения администрации президента Казахстана, сейчас наиболее благоприятный момент для проведения выборов с целью значительного увеличения срока пребывания второго президента у власти. То есть, несмотря на то, что в январе его легитимность была несколько подорвана известными событиями, по всей видимости ситуация значительно изменилась и какие-то закрытые опросы населения показывают, что Токаев вполне в состоянии выиграть выборы в этом году. Наверное, будет предложено еще несколько альтернативных, технических кандидатов, которым заведомо не удастся обойти его. Таким образом, Токаев сможет продлить свое пребывание на первом посту вплоть до 2029 года.

Что касается реформ в Казахстане, до сих пор они носили довольно поверхностный, косметический характер. Политический режим, система пока не претерпели серьезных изменений. Это закрытая авторитарная политическая система. Вопросы свободы слова и честности выборов под большим сомнением. Фальсификации на выборах имеют место, серьезных шагов по демократизации общества нет до сих пор.

Хотя есть определенные инициативы, которые якобы способствуют демократическим преобразованиям, типа, «Новый Казахстан», «Слышащее государство», касающиеся либерализации системы проведения митингов, упрощения процедуры регистрации политических партий. Но мы видим, что даже в области регистрации партий ничего не меняется. Все ныне зарегистрированные партии прямо или косвенно аффилированы с властью. Реальные оппозиционные силы не могут войти в парламент или поучаствовать в президентских выборах. Например, единственный сейчас находящийся в Казахстане оппозиционный политик Жанболат Мамай, лидер Демократической партии, сейчас под следствием, в тюрьме. То есть, оппозиция полностью задавлена.

Думаю, режим будет консервироваться. Общество конечно же хочет перемен, но вряд ли дождется. Ведь любая демократизация – это риск для существующего политического руководства просто оказаться вне коридоров власти. Так в большинстве постсоветских государств.