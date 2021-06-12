Первые с начала народных протестов 2019 года парламентские выборы в Национальное народное собрание — нижнюю палату парламента проходят в субботу в Алжире, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательным правом в этой африканской стране обладают более 24 миллиона человек, которые должны выбрать 407 депутатов законодательного собрания из 1483 независимых и партийных кандидатов.
Исламские партии, возглавляемые движением «Общество за мир», стремятся получить как можно больше мест. Со своей стороны, партии, связанные с демократическим и левым движением («Объединение за культуру и демократию», «Фронт социалистических сил», «Лейбористская партия»), отказались от участия в выборах. Они осудили репрессивную политику власти после того, как число задержанных по политическим мотивам в преддверии выборов превысило 200 человек.
В феврале этого года президент Алжира Абдель Маджид Теббун принял решение распустить парламент и провести досрочные выборы 12 июня, чтобы дать возможность молодежи больше участвовать в политической жизни на фоне требований участников народного протестного движения провести в стране коренные реформы и сменить правящую элиту.
Предыдущие парламентские выборы в Алжире прошли в 2017 году, а следующие должны были состояться в 2022 году.