Тбилисский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемых по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября, 1 октября его задержали в Тбилиси. Позже за сокрытие тяжкого преступления задержали четырех человек — Зураба и Шалву Цоцория, Георгия Нариманидзе, Элгуджу Цомая. Последнему также предъявили обвинение в оказании Саакашвили помощи в незаконном пересечении границы.

Адвокаты и родные подсудимых рассчитывали на смягчение меры пресечения за сотрудничество за следствием и чистосердечное признание, но этого не произошло.

«Подтверждаю, что они дали признательные показания, но это не является безусловным основанием для изменения меры пресечения. Никто никому ничего не обещал», — сказал прокурор Левана Вепхвадзе журналистам.

По его словам, признательные показания и их сотрудничество со следствием будут учтены при вынесении приговора в суде. Переговоры о процессуальной сделке не ведутся.

По данным следствия, Саакашвили приехал в Грузию паромом, в груженном молочной продукцией трейлере, который принадлежал Цомая. Цомая специально для этого отправился на Украину. (sputnik-georgia.ru)