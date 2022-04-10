В США по ошибке освободили 19-летнего Джеймса Джексона, одного из обвиняемых в попытке убийства помощника Леди Гаги Райана Фишера и похищении бульдогов певицы. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Департамент шерифа пояснил, что злоумышленнику удалось выйти на свободу из-за «канцелярской ошибки».

Молодой человек с двумя сообщниками напал на Фишера, который выгуливал собак певицы. Инцидент произошел 24 февраля прошлого года недалеко от бульвара Сансет. недалеко от бульвара Сансет. Мужчина получил огнестрельное ранение, в результате чего потерял часть легкого.

Расследованием преступления занималась полиция Лос-Анджелеса и ФБР, а сама певица предлагает $500 тыс. тому, кто вернет ее любимцев. Бульдогов Гаги вернули через два дня. Стоимость здоровых щенков французских бульдогов в США составляет $2 тыс., а цена собак с особенной родословной может достигать $10 тыс.

Комментируя произошедшую ошибку, Фишер заявил, что хотя он «глубоко обеспокоен событиями, которые привели к освобождению» злоумышленника, он «уверен, что правоохранительные органы исправят ошибку». Также пострадавший призвал Джексона сдаться властям.