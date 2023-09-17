Прокурор Джек Смит, представляющий обвинение на процессе Трампа в округе Колумбия, попросил судью наложить «частичные ограничения» на публичные выступления экс-президента США. В ходатайстве прокурора говорится, что Трамп ведет против судей, присяжных и свидетелей, которые могут дать против него показания, такую же кампанию дезинформации, диффамации и угроз, какую он развернул против избирательной системы США после поражения на выборах 2020 года.

«Обвиняемый систематически и широко распространяет публичные заявления, содержащие нападки на граждан округа Колумбия, на суд, прокуроров и будущих свидетелей. Посредством этих заявлений обвиняемый угрожает подорвать честность и беспристрастность судебного процесса и внушить присяжным предубеждения, что противоречит принципу нашей системы правосудия — вердикт присяжных должен основываться только на фактах, представленных на открытых судебных слушаниях, без каких-либо внешних влияний», — говорится в ходатайстве прокурора Смита.

Прокурор просит судью исполнить свою должностную обязанность — «оградить суд от предвзятых внешних вмешательств». Для этого, по мнению обвинителя, суд должен запретить Трампу публично атаковать участников своего судебного процесса, избавить будущих присяжных от преследования и угроз. (israelinfo.co.il)