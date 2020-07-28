Обвиненный в России в госизмене Сафронов изолирован в связи с подозрением на коронавирус

Советника главы «Роскосмоса», бывшего журналиста Ивана Сафронова в понедельник, 27 июля, изолировали в СИЗО «Лефортово» из-за подозрения на коронавирус.

«По предварительным данным, Сафронов изолирован в «Лефортово» в отдельной камере в связи с подозрением на коронавирус», — цитирует агентство «Интерфакс» члена Общественной наблюдательной комиссии Еву Меркачеву.

Эту же информацию подтвердил онлайн-изданию «МБХ Медиа» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников. По словам Мельникова, коронавирус у Сафронова заподозрили после того, как у него разболелось горло.

Иван Сафронов стал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в мае 2020 года. До этого он на протяжении нескольких лет работал журналистом, в том числе в деловых газетах «Коммерсант» и «Ведомости».

В начале июля ему было предъявлено обвинение в госизмене. ФСБ обвиняет Сафронова в передаче секретных сведений чешской разведке. Сам он отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.