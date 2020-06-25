Обвинения в адрес Госкомитета и ИВ: Продали территорию парка имени Гейдара Алиева? – ВИДЕО

Группа жителей Бейлаганского района Азербайджана обратилась в редакцию # с жалобой на то, что часть территории парка имени Гейдара Алиева в городе Бейлаган незаконно продали.

«Расположенный на территории города Бейлаган парк имени Гейдара Алиева незаконно продали предпринимателю Вахиду Абдуллаеву и его сыну Асефу Абдуллаеву. До сегодняшнего дня территория парка составляла 4 гектара и была в распоряжении местных жителей. На территории парка были расположены места отдыха для пожилых, а также развлекательные уголки для детей, включая аттракционы. В то же время в парке росли множество деревьев, внесенных в Красную книгу. К сожалению, чиновничье самоуправство показало себя и в Бейлаганском районе. Благодаря покровительству бывшего руководства Государственного комитета по имущественным вопросам, чиновникам Рафигу Джалилову и Юсифу Ганбарову бывший глава Исполнительной власти Бейлаганского района Вагиф Абдуллаев продал 1 гектар территории парка. Там вырубили редкие деревья и снесли аттракционы», — отмечается в письме.

Жители отмечают, что после неоднократных жалоб на имя премьер-министра по указанию последнего 19.01.2019 года была создана специальная комиссия. В состав этой комиссии вошли заведующий отделом контроля над государственным градостроительством Госкомитета по градостроительству и архитектуре Амираслан Гасанов, заведующий сектором мониторинга документов территориального планирования отдела градостроительства Гасан Велиев, заместитель заведующего отделом Государственного градостроительного кадастра Али Шарифов, заведующий отделом по работе с местными структурами и оплате государственных потребностей Госкомитета по имущественным вопросам Юсиф Ганбаров, заместитель главы Исполнительной власти Бейлаганского района, заведующий отделом анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мухаммед Галандаров, старший консультант (инженер) отдела архитектуры и строительства ИВ Бейлаганского района Рауф Аббасов.

Своими подписями в актах члены комиссии подтвердили, что данная территория была незаконно продана. Но, несмотря на это, бывшее руководство Госкомитета по имущественным вопросам и эск-глава ИВ Бейлаганского района В.Абдуллаев создали отцу и сыну Абдуллаевым условия для ведения строительства на территории парка.

«На указанной территории в настоящее время дано разрешение на строительство объекта площадью 3340 квадратных метров. Этот участок парка имени Гейдара Алиева примыкает к двум пятиэтажным зданиям. Мы, жители Бейлагана, пытались неоднократно попасть на прием к ныне уже бывшему председателю Госкомитета по имущественным вопросам Керему Гасанову, но Рафиг Джалилов и Юсиф Ганбаров препятствовали этому, обещая нам восстановить парк. Мы и не предполагали, что эти лица нас обманут», — отмечается в письме.

Жители также отметили, что в ходе расследования вопроса со стороны комиссии было выявлено, что наряду с незаконной продажей отцу и сыну Абдуллаевым части парка, эти лица также незаконно заняли дополнительную площадь парка в 0,33 гектара. «Мы просим вашу редакцию, осветив эту проблему, донести информацию до руководства страны. Мы берем на себя восстановление уничтоженной части парка, установку аттракционов и остальных работ по сдаче этого объекта для отдыха граждан. Помогая нам в этом деле, вы помогаете сотням стариков и детей обрести угол для отдыха», — отмечается в письме.

Обращение подписано следующими лицами:

Мехтиев Закир Аджар оглу AZE № 08994395

Ахмедов Махяддин Надир оглу AZE № 13802833

Рафиев Ширхан Гумбат оглу AZE № 05998652

Ахмедов Шаин Фирудин оглу AZE № 17381086

Алиев Дуньямин Али оглу AZE № 09936310

Ахмедов Хагани Хасай оглу AZE № 18377470

Аллахвердиева Хураман Гамбар гызы AZE № 07544370

Залов Лятиф Мухаммед оглу AZE № 14563677

P.S. Для выяснения ситуации редакция связалась с ИВ Бейлаганского района. Не назвавший свое имя сотрудник ИВ сказал, что по этому поводу не может дать комментарий: «Свяжитесь с теми, на кого поступила жалоба. У меня нет контактных номеров полномочных лиц».

В свою очередь, глава пресс-службы Госкомитета по имущественным вопросам Гулу Халилов заявил, что событие произошло в прошлом году, и по данному поводу было проведено расследование: «Этот парк не был продан со стороны Госкомитета и не имеет к нам никакого отношения. Мы не предоставляли никому документов или чего-то еще. Жалобщики должны обратиться в ИВ Бейлаганского района. В целом, этот парк никакого отношения к нам не имеет. Мы его не приватизировали и не продавали».

Редакция не смогла связаться с упомянутыми в жалобе предпринимателями. В любом случае, мы готовы осветить и их позицию.

Мерахим Насиб