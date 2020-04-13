Обучение студентов из социально чувствительной группы населения оплатит государство

Кабинет министров принял решение об оплате за обучение студентов из социально чувствительной группы населения.
Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.
В документе отмечается, что плата за обучение студентов, получающих очное образование (за исключением повторного высшего и среднего специального образования), семьи которых из социально чувствительной группы населения, обучающихся в учебных заведениях Азербайджанской Республики в 2020 году в академических семестрах (полугодиях) будет оплачиваться за счет госбюджета.
К этой группе относятся:
— лица, получающие адресную государственную социальную помощь;
— лица, чьи родители (или родитель) или же законный представитель относятся к одной из нижеследующих категорий:
— инвалиды I и II групп;
— зарегистрированы как безработные;
— трудовые пенсионеры по возрасту;
— получатели социальных пособий по возрасту.