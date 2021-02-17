Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

17 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в нашей стране Бахромом Ашрафхановым.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Поприветствовав посла, министр обороны отметил, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружеских и братских отношениях. Министр подчеркнул, что отношения в области обороны, как и во всех сферах, успешно развиваются в интересах стран.
Генерал-полковник З.Гасанов также проинформировал посла о реформах и достижениях в сфере армейского строительства.
Дипломат, в свою очередь, поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым. Посол отметил, что Узбекистан признает территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживал нашу страну во всех вопросах.
Отметив заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, посол подчеркнул важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.
В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в области обороны и военного образования.