Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном

17 февраля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в нашей стране Бахромом Ашрафхановым.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Поприветствовав посла, министр обороны отметил, что двустороннее военное сотрудничество между нашими странами основано на дружеских и братских отношениях. Министр подчеркнул, что отношения в области обороны, как и во всех сферах, успешно развиваются в интересах стран.

Генерал-полковник З.Гасанов также проинформировал посла о реформах и достижениях в сфере армейского строительства.

Дипломат, в свою очередь, поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне, пожелал упокоения Всевышним Аллахом душ шехидов, и исцеления раненым. Посол отметил, что Узбекистан признает территориальную целостность Азербайджана и всегда поддерживал нашу страну во всех вопросах.

Отметив заинтересованность Узбекистана в проведении совместных военных учений и тренингов с Азербайджаном, посол подчеркнул важность проведения обмена опытом в военно-учебных заведениях Азербайджана с участием военнослужащих Вооруженных сил Узбекистана.

В ходе встречи был обсужден ряд других вопросов, связанных с нынешним состоянием и перспективами развития совместного сотрудничества в области обороны и военного образования.