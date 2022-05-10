Ряд бывших чиновников, дипломатов, профессоров и художников Армении выступили с совместным заявлением относительно мирных переговоров с Азербайджаном.

Как передает АПА со ссылкой на издание epress.am, авторы заявления отмечают, что миру альтернативы не существует:

«Земельным притязаниям мы противопоставляем требование мира, мы настаиваем, что миру нет альтернативы. И это не «петля на шее проигравшего», а свободное волеизъявление народа Армении — жить под мирным небом — ратифицированное на внеочередных выборах 2021 года. Мы не можем игнорировать усилия действующей власти, направленные на вывод страны из тупика изоляции и межнациональной вражды, на деблокирование и урегулирование отношений с соседями — особенно на фоне нынешней крайне сложной геополитической ситуации, когда государственный суверенитет уязвим, и Армения сталкивается с серьезными угрозами безопасности. Считаем, что партиям войны в Армении делать больше нечего: порочный круг переворотов, искавших себе оправдание в спекуляциях на карабахском вопросе, завершен. Значит, им ничего не остается, кроме как попытаться захватить власть народа, спровоцировав последнюю гражданскую войну».

Авторы обращения подчеркивают, что никто из самопровозглашенных «спасителей нации» не собирается воевать ни с Азербайджаном, ни тем более с Турцией: «Следовательно, единственная доступная мишень «армянского возмездия» в наши дни — это «внутренний турок»: обычный гражданин Армении вроде нас, который выбрал не смерть за родину, а возможность жить в своей стране — свободно, достойно и счастливо. Требуем от легитимной власти Республики Армения сдержать свое обещание и разрешить карабахский конфликт мирным договором, мы требуем мира без каких-либо «но». Мы будем праздновать победу мира!».