Решение этой проблемы к 100-летию общенационального лидера является требованием исторической социальной справедливости

Прошло 12 лет с тех пор, как приватизационные чеки были изъяты из обращения соответствующим указом без выплаты КОМПЕНСАЦИИ. Этот случай является коррупционным преступлением. Приватизационная доля является правом, приватизационные чеки являются государственными ценными бумагами, которые подтверждают право на имущественную долю и выдаются по закону. Указом приватизационные чеки были розданы гражданам и размещены в качестве первичных государственных ценных бумаг.

Указ не дает и не отбирает никаких прав. Однако он осуществляет передачу имущественной доли, предоставляемой этим правом, гражданам в соответствии с законом. Согласно правилу, утвержденному общенациональным лидером, 65% стоимости всех средних и крупных государственных предприятий, подлежащих приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками.

Подумайте хорошенько: Вы считаете, что господин президент может быть несправедливым по отношению к себе и своему народу и станет попирать права граждан?

Уважаемые депутаты!

(Вы можете ознакомиться со всеми юридическими фактами, подготовленными «Группой приватизационных чеков» от имени сотен тысяч семей, перейдя по этой ССЫЛКЕ (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/))

У многих депутатов Милли Меджлиса есть семьи, родственники и друзья, которые хранят приватизационные чеки, веря в обещание общенационального лидера Гейдара Алиева. Общество имеет высокое доверие к своему государству и руководству.

Однако, используя имя президента, Государственная служба по имущественным вопросам (ГСИВ) трактует приватизационные чеки, являющиеся государственными ценными бумагами, как «пустые бумажки» и утверждает, что они «вышли из обращения». Подобный подход является напрямую преступлением.

Как долго государственный орган будет обманывать людей? В результате произвола чиновников, психологического и морального давления на рядовых граждан некоторые из них продают приватизационные чеки, которые их семьи с надеждой хранят уже 25 лет, как обычную бумажку, как сувенир на «черном рынок», подконтрольным чиновникам ГСИВ рядом со станцией метро «28 Мая». Это уловка некоторых депутатов-олигархов, чиновников и юристов по захвату государственной собственности.

Как будто попыток обмануть президента и народ недостаточно, ГСИВ идет еще дальше – в ответ на заявления многочисленных интеллектуалов, ученых и профессоров, депутатов и юристов, общественных и политических деятелей, представителей культуры о том, что приватизационные чеки – это самые дорогие на сегодняшний день государственные ценные бумаги по ЗАКОНУ, и призывы устранить юридические ошибки, чиновники оценивают «слухи о повторном использовании приватизационных чеков как шаг, направленный на обман людей и злоупотребление их доверием» и призывают граждан не верить этим «слухам».

«Еще раз напоминаем им, что те, кто распространяет такую ​​безосновательную информацию, несут юридическую ответственность», — заявили в ГСИВ, вместо того чтобы расследовать дело в соответствии с Конституцией и законами, угрожают гражданам, представителям интеллигенции, депутатам и юристам.

Говоря, что «господин президент полностью информирован об этой проблеме», они пытаются запретить кому бы то ни было говорить о ней, намереваясь свалить свои грязные дела на руководство государства и уйти от ответственности. Даже некоторые депутаты, находящиеся в зависимости от криминальных олигархов, советуют людям помалкивать, говоря, что «президент запретил об этом говорить». Еще в 2017 году экс-председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов оскорбительным образом перебил работавшего над устранением этой проблемы уважаемого депутата Захида Оруджа.

Во время Отечественной войны чиновники-мошенники исказили выражение господина президента: «Я все знаю и знаю, что и когда делать», и прикрывались им как лозунгом, чтобы осуществлять свои грязные дела и скрыть от вас и господина президента достоверную информацию. Господин президент, конечно, должен все знать, но свои решения он принимает на основе информации, которую получает от чиновников. Даже сегодня от главы государства скрывают правду, потому чиновники нажились на нарушении законов и Конституции о приватизационных чеках, а часть из них боится, что их привлекут к ответственности за эти действия.

В прессе звучат выступления, в которых гражданам советуют обратиться в международные суды и утверждают, что они обязательно выиграют. Большое спасибо за высказывание этих мнений, понимание того, что Истина и Справедливость на стороне граждан. Но это может произойти, если мы потеряем доверие к нашему государству, президенту, Милли Меджлису. Мы даже не хотим думать, что до этого может дойти.

Часть депутатов, по незнанию, вместо того, чтобы исправлять свои ошибки, говорят, что гражданам нужно было вовремя продавать свои приватизационные чеки, а не хранить их до сих пор, другие указывают, что каждый гражданин должен защищать свои права. Некоторые из них знают, что соответствующий указ противоречит Конституции, поэтому советуют гражданам обращаться в Конституционный суд. Некоторые из них забывают о требованиях закона и утвержденных законом правилах раздела имущества, считая, что граждан нужно образумить. Также есть те, кто утверждает, что нужен новый указ президента.

Еще в 2018 году депутат Вугар Байрамов заявил «525-й газете», что по сегодняшним законам 65% всего приватизируемого государственного имущества должно быть отдано владельцам приватизационных чеков. Но сейчас он молчит… Почему?

Уважаемые депутаты! Просим вас (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/permalink/1587723841590587/) провести срочное расследование в Милли Меджлисе и обратиться в Конституционный Суд с целью устранения ошибок ваших предшественников, искоренения махинаций чиновников против президента и народа.

Принятый в 2000 году Милли Меджлисом закон чиновники-олигархи с помощью юристов Президентской администрации мастерски используют против президента и интересов граждан.

В тот период в результате «помощи» руководства Президентской администрации соответствующий закон не прошел экспертизу со стороны Конституционного суда или же эти лица были заинтересованы дать господину президенту «дополнительные полномочия».

Конечно, президенту не нужны такие статьи законов и указов, которые дают дополнительные полномочия сверх Конституции. Почему? Ведь всем хорошо известно, что ни общенациональный лидер, ни господин Ильхам Алиев не нуждались в каких-либо полномочиях вне Конституции и не имеют их!

Сегодня эти чиновники-дельцы пытаются заклеймить тех, кто говорит правду о приватизационных чеках, говорят, что они идут против воли главы государства». Однако своими коварными действиями они проявляют величайшее неуважение к государству, государственности и главе государства.

Молчание не делает депутатов невиновными, так как равнодушие — самый большой грех. Задача депутатов — хотя бы говорить о проблемах! Не грех совершить ошибку по незнанию, но как назвать тех, кто не расследует ошибку сознательно, не пытается устранить ошибки, которые могут быть использованы против президента, и не выступает против тех, кто нарушает права народа.

Виновниками этих ошибок являются те, кто готовил и принимал закон о приватизации в 2000 году — Милли Меджлис, Конституционный суд и юристы. Конечно, ни общенациональный лидер, ни господин Ильхам Алиев не нуждались во внеконституционных полномочиях, предоставленных президенту некоторыми статьями закона о приватизации. Об этой СЕРЬЕЗНОЙ ПРОБЛЕМЕ, которая давно обсуждается в прессе, нельзя молчать!

Пользуясь этой ситуацией, юристы ГСИВ и Президентской администрации пытаются перекинуть всю ответственность на главу государства, подготовив некоторые указы, обманули господина президента. Право граждан на долю наследственного имущества путем владения приватизационными чеками предоставляется Конституцией и законами. То есть такое право не может быть дано, отнято или ограничено указом. Закон не может наделить главу государства внеконституционными полномочиями. Чиновники, заинтересованные в подобном, прекрасно это знают и используют этот фактор как «подушку безопасности» на будущее.

Цель тех, кто подписал указы о приватизации со статьями закона, нарушающими Конституцию, состоит не в том, чтобы наделить президента дополнительными полномочиями. Их ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ чтобы чиновники-олигархи, заинтересованные в приватизации путем нарушения Конституции, законов и норм международного права, ушли от ответственности в будущем, а ответственность за это возложить на подписавшего указы.

Нарушение государственной политики общенационального лидера Гейдара Алиева, исторического пути социальной справедливости, а также нарушение Конституции и законов, нарушение международных прав человека отражены в статьях 9 и 11 Закона «О борьбе с коррупцией». Срок для возбуждения уголовного дела в отношении лиц, совершивших такие преступления, законом и нормами международного права не установлен. Это означает, что это уголовное дело будет в будущем рассматриваться как дело о КОРРУПЦИИ чиновников-дельцов и других сил.

Президентская администрация и ее юристы в данной ситуации видят себя «непричастными» к этому вопросу. Конечно, ни в одном из указов, касающихся приватизационных чеков, нет требования согласно законам и Конституции – то есть ОБОСНОВАНИЯ. Потому что иначе будет понятно, что те, кто готовил указы, совершили преступление. Даже тот факт, что это ОБОСНОВАНИЕ не написано в начале принятой указом Второй Государственной программы по приватизации, еще раз доказывает, что этот указ не соответствует Конституции. Давайте считать, что эти действия не были предвзятыми и просто неправильными! Но почему теперь эту ошибку скрывают от господина президента и даже депутатам запрещают об этом говорить?! Потому что это чья-то заранее спланированная уловка против господина президента и народа!

Приватизационные чеки в первую очередь размещаются как государственные ценные бумаги, подтверждающие право собственности граждан на 65% всего приватизируемого государственного имущества. По закону государство не является собственником имущественных прав, подтверждаемых ценными бумагами, которые оно выпускает и преимущественно размещает в качестве эмитента. Государство может продать за деньги только те 35%, которые ему принадлежат. Согласно Конституции и законам, государство больше не может продавать принадлежащие гражданам 65-процентные доли имущества всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации, — без компенсации права собственности и согласования с гражданами. Инвестор должен оплатить остальные 15% трудовому коллективу + 50% платежа по номинальной стоимости приватизационных чеков. В целом, согласно Закону, подписанному Гейдаром Алиевым на основе принципов Исторической Справедливости, иностранные инвесторы могут участвовать в конкурсах только после получения приватизационных чеков.

Уважаемые депутаты, с сегодняшнего дня ваше молчание и предоставление недостоверной информации господину президенту и народу в будущем будет обращено против вас и расцениваться как непростительный поступок против народа. Всем уже известно, что в 2000 году в результате грубых ошибок депутатов и Конституционного Суда исполнительной власти была отдана норма индивидуальной приватизации (полностью противоречащей Конституции), раздела имущества, обращения ценных бумаг, порядок купли-продажи, определение цены и т.д. что, как было сказано выше, было тайной целью чиновников-олигархов.

Поскольку приватизационные чеки являются ценными бумагами, право собственности на них подтверждается Гражданским кодексом. Права собственности регулируют только такие сферы как использование, владение и распоряжение по закону. То есть их обращение и изъятие из обращения может осуществляться только по закону. Поэтому регулирование обращения приватизационных чеков указом противоречит Конституции и законам. Регулирование обращения имущества и ценных бумаг в статье 109 Конституции не относится к полномочиям президента. В целом, программа приватизации, связанная с распределением имущества (долей наследственного имущества) и ее владением, должна регулироваться только законом. Экономическая и социальная политика государства регулируется законами и в соответствии с Конституцией.

Закон о приватизации 2000 года — ошибки депутатов, Конституционного суда и правовых экспертов:

5.1. Приоритеты, ограничения при осуществлении приватизации государственного имущества, порядок приобретения государственной собственности физическими и юридическими лицами устанавливаются на определенный период Государственной программой, утвержденной соответствующим органом исполнительной власти. 5.2. В Государственной программе предусматривается: 5.2.1. перечень имущества, которое приватизируется по решению указанного в пунктах 6.1.3 и 6.1.4 статьи 6.1 настоящего Закона соответствующего органа исполнительной власти;

5.2.2. порядок выбора способов приватизации государственного имущества; 5.2.3. порядок использования государственных приватизационных паев (чеков); 5.2.4. ограничения, вводимые во время приватизации; 5.2.5. порядок участия местных и иностранных инвесторов (покупателей) в процессе приватизации; 5.2.6. порядок оплаты стоимости приватизируемого государственного имущества;

16.2. Способ приватизации государственного имущества устанавливается соответствующим органом исполнительной власти, принявшим в соответствии с настоящим Законом и Государственной программой решение о приватизации государственного имущества. 17.1. Члены трудового коллектива на государственных предприятиях имеют право в процессе приватизации приобретать часть имущества и акций данных предприятий на льготных условиях (независимо от способа продажи их оставшейся части). Формы и правила осуществления данных льгот устанавливаются Государственной программой.

Статья 18. Приватизация государственных предприятий по индивидуальным проектам. 18.2. Правила приватизации государственных предприятий по индивидуальным проектам и список государственных предприятий, приватизируемых в этом порядке, устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 22.1. В соответствии с законодательством Азербайджанской Республики выкуп государственного имущества, сданного в аренду с условием последующей приватизации, осуществляется в соответствии с порядком, установленным Государственной программой и другими нормативно-правовыми актами. 29.1. При приватизации государственного имущества, исключая специализированные аукционы, между продавцом государственного имущества и покупателем в соответствии с Гражданским кодексом Азербайджанской Республики, настоящим Законом и Государственной программой заключается соответствующий договор купли-продажи.

Уважаемые депутаты, в целях устранения этих ошибок ваших предшественников, СРОЧНО попросите председателя Конституционного Суда Фархада Абдуллаева учесть серьезные последствия ошибок его предшественника для государства и народа, и начать как можно быстрее расследование и доложить господину президенту. Процесс незаконной приватизации должен быть немедленно остановлен до тех пор, пока не будет устранено правовое регулирование приватизации государственного имущества и не будут завершены следственные действия. Справедливое распределение собственности и продажа приватизируемого государственного имущества должны осуществляться только и только в соответствии с установленным законом правилом (15+50% по правилу Первой государственной программы приватизации).

Причастны премьер-министр и министры к этим беззакониям? В течение 20 лет премьер-министр намеренно не подготовил устав Государственной комиссии по контролю за приватизацией (https://e-qanun.az/framework/12838?fbclid=IwAR2NKuDvo0u0PuSwRvnOvSjVxz8vnIU6LeRDr_DJYFIafKDI7ibd-MHISus).

В связи с отсутствием устава он как председатель комиссии и министры, входящие в ее состав, освобождаются от ответственности. В результате вся ответственность опять перекладывается на руководство страны. Из поручения премьер-министра Центральному банку видно, что по международному праву купля-продажа ценных бумаг должна регулироваться только законом.

Отношение общенационального лидера Гейдара Алиева к государственности и народу нашло отражение в его чутком подходе к вопросу приватизации. Как ревностный сын своего народа, исходя из принципа исторической социальной справедливости, он передал Долевое Имущество Наследия с приватизационными чеками, государственной ценной бумагой, как равную собственность всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, для мирного перехода к капитализму. В 1997 году Комитет по имуществу своим приказом № 222 подтвердил, что эквивалент государственного имущества на одну приватизационную акцию (4 чека) составляет не менее 2000 долларов США. Признавая, что процесс приватизации может занять много времени, общенациональный лидер предоставил эти имущественные паи в качестве установленных законом с защитой от инфляции (при условии, что инфляция не менее 10 раз за 25 лет, эта Стоимость Унаследованной Собственности означает ценную бумагу, стоимостью не менее 20 000 долларов).

Законы и Конституция, подписанные общенациональным лидером, были приняты за основу экономической и социальной политики государства по переходу к новому общественному строю. Общенациональный лидер объявил миру, что 50+15% всех средних и крупных предприятий, которые будут приватизированы, будут осуществляться с помощью приватизационных чеков. Даже приватизация арендованных предприятий в будущем и приватизация инвестиционных конкурсов должны были осуществляться только по этому установленному законом правилу.

Согласно обещанию общенационального лидера Гейдара Алиева народу, во имя исторической справедливости, не менее 65% стоимости имущества всех предприятий Азербайджанского инвестиционного холдинга и всех средних и крупных предприятий, подлежащих приватизации в будущем, должны быть проведены по приватизационным чекам. По закону инвестор должен оплатить остальные 15% трудовому коллективу + 50% платежа по номинальной стоимости приватизационных чеков.

По закону государство может продать за деньги только 35% таких предприятий. Такая ситуация, созданная некоторыми чиновниками-олигархами, которые хотят обмануть господина президента, создать массовое гражданское недовольство, ненависть к власти и чиновникам, недоверие к Конституции, законам и нашей государственности среди граждан и иностранных инвесторов, делает гражданскую напряженность неизбежной ради достижения исторической социальной справедливости. Сам господин президент много раз говорил, что как государство мы либо продолжим политику общенационального лидера Гейдара Алиева, либо пойдем по пути разрушения.

В преддверии 100-летнего юбилея Гейдара Алиева просим вас попытаться решить эту проблему так, чтобы это было достойно традиции и имени общенационального лидера. Если Гейдар Алиев создал такие условия для народа в самое бедственное время государства, то вернуть эту возможность народу сегодня, когда у нашего государства уже есть экономическая мощь, не должно составить труда.

Просим в канун 100-летия общенационального лидера, который формировал государственную политику, обеспечивал верховенство Конституции и законов, стоял на страже международно-правовых норм, был образцом ЛИЧНОСТИ и ДУХОВНОСТИ, перечитать ОБЕЩАНИЕ (https://lib.aliyevheritage.org/az/4962292.html) Гейдара Алиева, данное им 7 марта 1995 года на совещании, посвященном осуществлению процессу приватизации в стране.

Теперь на одной чаше весов стоят чиновники-олигархи, их родственники и иностранные компании, а на второй — простые граждане, хранившие свои приватизационные чеки 25 лет, верящие в обещание общенационального лидера, Конституцию и законы, Государство.

Уважаемые депутаты!

Те депутаты, которые являются юристами по профессии, должны сообщить всем 125 депутатам об этой правовой проблеме и создать СРОЧНУЮ КОМИССИЮ, правильно исполнив свои ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ! Чтобы это черное пятно не осталось на нашей государственности, сейчас не время искать виновника – необходимо решать проблемы и ошибки до 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ общенационального лидера!

С уважением: «Группа приватизационных чеков» (https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133) от имени семей, поверивших в обещание общенационального лидера и нашего государства и сохранивших приватизационные чеки.