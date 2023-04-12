«Очень много людей было обмануто. Раздали приватизационные чеки, а потом сказали, что срок обращения истек. Это неприемлемо»

С момента введения в обращение приватизационных чеков прошло 26 лет, а с момента окончания срока обращения – 12 лет. Согласно законодательству, приватизационные чеки, будучи ценными бумагами, регулируются Законом Азербайджанской Республики «О ценных бумагах», и этот закон не устанавливает срок их обращения. Еще один пункт закона связан с определением имущественного эквивалента приватизационной доли в размере 2000 долларов США с защитой от инфляции. При этом было определено, что не менее 65 процентов приватизируемого государственного имущества будет безвозмездно передано держателям приватизационных чеков.

Несмотря на это, правительство Азербайджана объявило, что период обращения приватизационных чеков завершился, и сотни тысяч граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, уже 12 лет ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость.

Известные представители интеллигенции, общественные и политические деятели нашей страны, депутаты Милли Меджлиса, деятели культуры и искусства, экономисты, юристы, руководители общественных организаций обращаются к правительству и заявляют о важности пересмотра вопроса о приватизационных чеках.

В беседе с AYNA на эту тему руководители СМИ также обратили внимание на важность решения данной проблемы.

Председатель Совета прессы Азербайджана, главный редактор «525-й газеты», член Комиссии по вопросам амнистии при президенте Азербайджанской Республики Рашад Меджид заявил, что необходимо увеличить срок обращения приватизационных чеков: «В социальных сетях функционирует страница граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки. Я тоже подписчик этой страницы. Мне известны обращения интеллигенции страны, а также граждан-держателей приватизационных чеков. У меня и членов моей семьи до сих пор сохранились приватизационные чеки. Считаю, что должны быть обеспечены права сотен тысяч граждан и соответствующие структуры должны действовать в этом направлении.

Это безвозмездная доля, выделенная государством гражданину, и гражданин имеет право беспрепятственно пользоваться им. В законодательстве есть пункты, связанные с этим моментом. Там есть нюансы по дальнейшей судьбе приватизационных чеков. Следует сослаться на Указ №450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ и связанное с этим законодательство, и довести этот процесс до логического конца в виде либо увеличения срока обращения, либо выплаты компенсации», — сказал он.

Руководитель «Pressklub TV», известный телеведущий, профессор Гулу Мугеррамли уверен, что этот процесс сопровождался крупными нарушениями закона: «Когда в обращение были пущены приватизационные чеки, у населения возникли большие надежды. Люди начали верить, что их участие в приватизации государственного имущества, оставшегося от Советского Союза, будет обеспечено. Но потом мы увидели, что этот процесс служит интересам группы дельцов и чиновников-олигархов. Использовались такие экономические уловки, что граждане были фактически исключены из этого процесса. Некоторые держатели приватизационных чеков знали, что их обманули, и поэтому сохранили свои ценные бумаги, поскольку процесс приватизации не был проведен в соответствии с пунктами, указанными в указе и законодательстве.

В 2011 году они заявили, что период обращения приватизационных чеков завершился. Сотни тысяч граждан страны оказались лишены своих прав. Азербайджанская пресса также должна активно участвовать в этом процессе. Вопросы по этому поводу следует адресовать в Кабинет Министров. Такая ситуация неприемлема. Они раздали приватизационные чеки, после нас обманули и завершили процесс приватизации… Ответственные органы должны вести статистику граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, и принять решение о возмещении ущерба, нанесенного населению», — подчеркнул он.

Директор информационного агентства «Туран» Мехман Алиев также заявил, что граждане при реализации указанного процесса были обмануты: «Ведь сколько в советское время в Азербайджане было заводов и фабрик. Был завод по производству кондиционеров, табачная фабрика и другие. Где эти предприятия? Предполагалось, что эти заводы будут приватизированы в основном за счет приватизационных чеков. На их месте построили небоскребы. Гражданин был обманут с самого начала этого процесса. Цена приватизационных чеков никогда не превышала 120 долларов США. Чиновники-олигархи различными способами собирали приватизационные чеки у населения на «черном рынке». А потом мы поняли, что уже слишком поздно. Объявили, что мы все приватизировали, купили, продали и процесс завершен.

Что они начали и чем завершили?! Они окольными путями узурпировали государственную собственность, оставшуюся от Советского Союза, и заставили население грызться из-за грошей. Даже сегодня сотни тысяч граждан хранят свои приватизационные чеки. В Азербайджане была внедрена копия российской приватизационной махинации», — сказал М.Алиев.

Аналогичного мнения придерживается и главный редактор газеты «Новое время» Шакир Агаев. Он считает важным довести процесс приватизации до логического конца: «Думаю, что мы должны смотреть в будущее, а не в прошлое. Власти утверждают, что владелец приватизационных чеков имел возможность вовремя их продать. Владельцы чеков заявляют, что этот процесс осуществлялся не в соответствии с законом. Нам нужно прекратить эти дискуссии и перейти к реальным действиям. Обе стороны утверждают, что правы в своих аргументах. И какой результат? Сотни тысяч граждан не воспользовались приватизационными чеками.

Для этого им должны снова быть созданы условия. Должна быть сформирована комиссия с участием официальных структур, экономистов и экспертов. Эта комиссия должна вести статистику и составлять список граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки. В соответствии с этим списком должны быть созданы условия для их участия в следующем процессе приватизации, либо в той или иной форме должен быть возмещен нанесенный гражданам ущерб. Во всех случаях нельзя оставлять на произвол судьбы такое количество граждан страны», — заключил Ш.Агаев.

Примечание:

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что выданные гражданам по Указу № 450, подписанному Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ приватизационные чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту № 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, предоставленные законом!

Приватизация, проведенная чиновниками обманным путем без выплаты компенсаций, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай