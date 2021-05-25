Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщение Министерства обороны Армении о гибели военнослужащего этой страны в результате обстрела со стороны Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что Министерство обороны Армении в очередной раз распространило ложную информацию о якобы обстреле подразделениями Вооруженных сил Азербайджана позиций на территории населенного пункта Верхняя Шорка Гегаркуникского района Армении с территории Кельбаджарского района.

Было отмечено, что в полдень 25 мая семь грузовиков вооруженных сил Армении с личным составом попытались приблизиться к указанному участку границы.

«В результате предупредительных мер, принятых нашими подразделениями, движение противоположной стороны было предотвращено. Мы однозначно заявляем, что наши подразделения не открывали огонь в направлении противоположной стороны. Согласно имеющейся в распоряжении информации, инцидент, связанный со смертью армянского военнослужащего, произошел в результате несчастного случая. Это событие не имеет никакого отношения к азербайджанской стороне.

Сообщаем, что азербайджанская сторона находится в постоянном контакте с российской стороной по этому вопросу», — говорится в заявлении Министерства обороны Азербайджана.