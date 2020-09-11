Обнародованы условия работы метро

ЗАО «Бакинский метрополитен» объявило условия пользования метрополитеном после его открытия 14 сентября.

Как сообщает Report, условия нижеследующие:

— Бакинский метрополитен возобновляет пасажироперевозки с 06:00 утра 14 сентября 2020 года. Часы работы — с 06:00 до 24:00.

— Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

— Движение поездов будет обеспечено с максимальной частотой с учетом технических возможностей.

— Деятельность службы по перевозке пассажиров, использующих инвалидные коляски, будет восстановлена.

— В соответствии с «Методическим руководством по профилактике коронавирусной инфекции в общественном транспорте», на станциях Бакинского метрополитена и в поездах в обязательном порядке должны использоваться медицинские маски и соблюдаться социальное расстояние. Находиться в метрополитене без медицинской маски запрещено. Она должна полностью покрывать рот и нос.

— За неиспользование медицинской маски применяется административная ответственность в установленном порядке.

— При входе на станцию у пассажиров будут требовать надеть медицинскую маску.

— Температура пассажиров будет проверяться у входа на станцию в рандомном порядке.

— В целях обеспечения соблюдения социальной дистанции, санитарно-гигиенических правил, ношения медицинской маски будут использоваться аудио, визуальные и прочие методы информирования пассажиров, на станциях и поездах установлены информационные знаки и пр.

— Созданы условия для продажи медицинских масок в аптеках, работающих на станциях Бакинского метрополитена.

— Для обеспечения безопасного и упорядоченного доступа пассажиров в метрополитен будут установлены указатели. Учитывая это, пассажиров просят правильно пользоваться медицинской маской при входе на станции, соблюдать правила безопасности и социальную дистанцию.

— Дезинфекция станций и поездов будет проводиться по графику.