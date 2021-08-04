Число генералов и адмиралов в рядах Вооруженных сил Турции увеличено с действующих 240 до 266.

Соответствующее решение, как сообщает Анадолу, принято в среду на заседании Высшего военного совета под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Заседание Совета в Президентском комплексе в Анкаре продолжалось около двух часов.

Решения Совета, утвержденные главой государства, огласил на брифинге в Анкаре пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

Высший военный совет продлил на год срок службы 44 генералов и адмиралов, а срок службы 320 полковников продлен на два года.

Решением Совета новым командующим сухопутными силами ВС Турции назначен генерал Муса Авсевер.

Также, принято решение продлить на год срок службы командующих ВВС и ВМС, генерала Хасана Кучукакъюза и адмирала Аднана Озбала.

C 30 августа 2021 года 29 генералов и адмиралов ВС Турции отправлены на пенсию за отсутствием вакантного кадрового состава. Один генерал с 1 сентября выйдет на пенсию по выслуге лет.

Также, с 30 августа 2021 года повышены в званиях 17 генералов и адмиралов ВС Турции, а 56 полковников получили звания генералов и адмиралов.