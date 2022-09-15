За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 1 385 человек.

Как сообщает оперативный штаб при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 460, вторую дозу получили 199 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 596, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получили 130 человек.

Общее число примененных в стране доз вакцин составляет 13 878 480, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 378 646, вторую дозу получили 4 865 579 человек, число лиц, получивших 3 и более доз вакцины составило 3 373 434, бустер–дозу после положительного результата теста на коронавирус получил 260 821 человек.