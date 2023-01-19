За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) были вакцинированы 387 человек.

Как сообщили АПА в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 152, вторую дозу получил 56, бустерную дозу – 144 человека.

Число вакцинированных бустерной дозой после сдачи позитивного теста на коронавирус составило 35.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 938 983, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 400 619, вторую дозу получили 4876 483, бустерную дозу – 3 396 849 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 265 032 человека.