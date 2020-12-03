Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку

Как сообщает АПА со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Показатель инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15.0%, в Хатаинском районе — 12.8%, в Ясамальском районе — 12.3%, в Сабунчинском районе — 10.6%, в Насиминском районе — 8.3%, в Наримановском районе — 8.2%, в Сураханском районе — 8.2%, в Низаминском районе — 7.0%, в Гарадагском районе -5.7%, в Хазарском районе — 6.5%, в Сабаильском районе — 4.9%, в Пираллахинском районе — 0.4%.