Обнародована статистика заражения коронавирусом по районам Баку

Как сообщает АПА со ссылкой на koronavirus.info, в настоящее время в Баку больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в Бинагадинском районе.

Показатель инфицирования коронавирусом в Бинагадинском районе составляет 15.0%, в Хатаинском районе — 12.8%, в Ясамальском районе — 12.3%, в Сабунчинском районе — 10.6%, в Насиминском районе — 8.3%, в Наримановском районе — 8.2%, в Сураханском районе — 8.2%, в Низаминском районе — 7.0%, в Гарадагском районе -5.7%, в Хазарском районе — 6.5%, в Сабаильском районе — 4.9%, в Пираллахинском районе — 0.4%.

| 2020-12-03T20:34:03+04:00 3 декабря 2020, 20:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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