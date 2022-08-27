«В конце этого месяца в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля состоится встреча лидеров Азербайджана и Армении. Азербайджанская сторона надеется, что на этой встрече будет достигнута договоренность об организации рабочей группы по подготовке текста мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией».

Как сообщает #, об этом помощник президента Азербайджана — заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев сказал на конференции в Шуше.

Помощник президента напомнил, что на состоявшейся ранее в Брюсселе встрече была достигнута договоренность о создании комиссии по делимитации границ.

Гаджиев сказал, что вице-премьеры Азербайджана и Армении встретятся в Москве в конце этого месяца: «Они обсудят вопросы, связанные с вопросами коммуникации и делимитации».