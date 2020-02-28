Обнародован прогноз погоды на завтра

Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовал прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни.

На Большом и Малом Кавказе осадков не ожидается, однако вечером 29 февраля, а также 1 марта прогнозируются осадки, снег.

Ночью и утром будет туман, ожидается западный ветер, который временами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5, днем — 5-10 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринской зоне 1 марта днем прогнозируются осадки, утром туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6, днем — 10-15 градусов тепла, в горах ночью 1-6, днем — 5-10 градусов тепла.

В Гянджа-Газахской зоне осадков не ожидается, однако вечером 29 февраля и 1 марта временами прогнозируется дождь. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем — 9-14 градусов тепла.

В центральных районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако вечером 29 февраля и 1 марта временами ожидается дождь, местами — туман. Будет дуть западный ветер, который временами усилится. Температура воздуха ночью составит 3-7, днем — 10-15 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике ожидается погода без осадков, местами туман. Будет дуть западный ветер, который временами усилится. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем — 8-13 градусов тепла.

В Баку погода будет переменчивой, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах прогнозируется туман.

Сильный северо-западный ветер днем стихнет. Температура воздуха ночью составит 5-7, днем — 9-11 градусов тепла.