Обнародован прогноз погоды на завтра

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно. Об этом сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами возможен дождь, туман. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 6-10, днем — 14-19, в Баку ночью — 7-9, днем — 17-19 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра возможны дожди, на горных территориях ожидается снег, местами сильный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, ночью и утром туман, западный ветер местами усилится.

Ночью — 4-9, днем — 15-20 градусов тепла, в горах ночью — от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем — 3-8 градусов тепла.

| 2020-03-30T15:05:37+00:00 30 марта 2020, 15:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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