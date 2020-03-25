Обнародован прогноз погоды на завтра

26 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Местами возможен туман, будет преобладать умеренный северный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-8, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью прогнозируется 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, что выше нормы. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15-20 градусов, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.