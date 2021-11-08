Обнародован прогноз погоды на завтра.

9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит ночью 9-11, днем — 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 9-11, днем — 15-17 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 5-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью от 0 до 5 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.