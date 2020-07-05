Обмеление Куры актуализировало деоккупацию азербайджанских территорий

Ситуация с обмелением Куры и возникновение проблем с водой в районах Азербайджана, вновь актуализировала деоккупацию азербайджанских территорий и, в частности, Саргсанского водохранилища, таким мнением поделился с #, политолог Ильгар Велизаде.

«Некоторое время назад ПАСЕ приняла специальную резолюцию по этому поводу и осудила армянскую сторону за то, что она неправомочно использует Саргсанское водохранилище в своих целях. Речь шла о том, что армянская сторона в результате оккупации азербайджанских территорий, обрела контроль над этими водными ресурсами и использует их в своих политических целях, что недопустимо и осуждается международными нормами и законами. Это правовое основание дает нам возможность апеллировать к этой резолюции», — отметил эксперт.

Эксперт также добавил, что есть и другие положения, касающиеся водопользования, где говорится, что водные ресурсы должны использоваться по справедливости и на основе доступа к источнику воды для всех сторон.

«Эти основополагающие принципы армянская сторона грубо нарушает. Нужно понимать, что из себя представляет Саргсанское водохранилище и этот гидроузел. Он был построен в Советское время и сдан в эксплуатацию в начале 70-х годов по проекту азербайджанской стороны. Он полностью спроектирован азербайджанскими инженерами и гидротехниками», — подчеркнул Велизаде.

По его словам, этот гидроузел предусматривает, как выработку электроэнергии на самом Саргсанском водохранилище, так и орошение и водоснабжение аграрных земель низменной части Карабаха.

«После того, как армяне захватили этот гидроузел, оросительная часть осталась на азербайджанской стороне, но распределительный хаб и сам гидроузел находятся под контролем армян. Соответственно, система эта перестала действовать. Армянская сторона лет 10 тому назад в лице сепаратистского режима предлагала обсудить совместное использование этого узла. Но входить в любые переговоры с сепаратистами и совместно осуществлять эксплуатацию этого узла — неприемлемо», — добавил он.

Велизаде также подчеркнул, что данный узел должен перейти полностью на сторону Азербайджана, и только после полного контроля можно восстановить систему орошения и провести реконструкционную работу в самом Саргсанском гидроузле, так как там были обнаружены трещины.

«Вообще эксплуатация этого узла предусматривает периодический технический осмотр. Сейчас мы не знаем, в каком состоянии данное сооружение, технического осмотра никакого нет, у армян для этого нет денег, и сам гидроузел сегодня представляет угрозу. Если произойдет землетрясение, эти трещины могут увеличиться, плотина может не выдержать, и вода затопит низменные районы.

Этот вопрос можно рассматривать в контексте переговорного процесса, и он нам сейчас необходим настолько, что делает оккупацию азербайджанских территорий уже нетерпимой. Ведь речь не только о плотине или гидроэлектростанции, это еще и система оросительных каналов, которые должны управляться из единого центра, а не так как предлагают армяне, управлять гидроузлом будут они, а мы будем управлять оросительной системой», — резюмировал он.