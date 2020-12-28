Обмеление Каспия: голландцы бьют тревогу, мнения наших экспертов разделились

Каспийское море – уникальная экологическая система, которая, как утверждают некоторые специалисты, находится в опасности. Так, ученые нидерландского центра биоразнообразия Naturalis заявили, что пока из-за глобального потепления растет уровень мирового океана, объем воды в Каспии резко сокращается из-за повышения температур, сообщает plus-one.ru. В зависимости от размеров парниковых выбросов, к концу века Каспийское море может стать на 34% меньше, уровень воды может упасть на 9-19 метров к 2100 году. В итоге может пострадать вся береговая линия, в Каспии станет гораздо меньше рыбы. Данная ситуация угрожает и каспийским тюленям, которые обычно выводят свое потомство в северной части моря, где образуется лед. Будут колоссальными и потери для местного населения. Ученые подчеркивают, что прогнозы климатических изменений в Каспийском море пока неточны, компьютерная модель может недооценивать масштаб сокращения осадков в регионе.

Комментируя данную информацию, доктор географических наук, профессор, заведующий отделом геоморфологии берегов и дна Каспийского моря института географии НАНА Амир Алиев заявил #, что никаких поводов для беспокойства нет.

Ученые давно занимаются уровневым режимом Каспия. Первые инструментальные наблюдения в этой сфере начались в Баку в 1837 году. Сейчас такие измерения проводятся в нескольких точках моря. Еще старые географические данные показывают, что в уровневом режиме Каспийского моря имеется периодичность. Примерно каждые 250 лет уровень Каспия падает, а следующие 250 лет поднимается. Самый высокий уровень Каспия по инструментальным данным был в 1862 году. После этого, как говорит Алиев, уровень начал падать, и это соответствует 250 летнему циклу. Возможно его уменьшение еще на 1-1,5 метра. Затем он будет вновь повышаться.

Сейчас уровень Каспия составляет – 28 метров от уровня Балтийского моря. В 1977 году уровень был на метр ниже, чем сейчас. С 1978 по 1995 годы наблюдался подъем воды на 2,5 метра, что было связано в основном с климатическими факторами. С 1995 года по сегодняшний день уровень воды упал примерно на 1,5 метра.

Эколог Тельман Зейналов заявил #, что сейчас не научились даже погоду на неделю точно прогнозировать, что уж говорить об экологических прогнозах на десятилетия вперед. По его словам, грядет не глобальное потепление, а глобальное похолодание. Но, хотя он и отнесся к исследованию нидерландских ученых скептически, все же эколог считает, что для прояснения ситуации ученые из прикаспийских государств должны провести свои мониторинги.

А вот глава общественного объединения защиты животных Азер Гараев уверен, что для тревоги есть основание.

«Сейчас мы стоим на краю в вопросах, касающихся экологического состояния Каспия. Над уникальным водоемом давно нависла беда. Проблемы Каспия мне близки, я много ими занимался с 2000 года, когда появились первые тревожные сигналы о том, что с нашим морем что-то не в порядке, когда начались первые массовые случаи гибели каспийского тюленя. Тогда мы осуществили проект на средства USAID, целью которого было определить причины гибели тюленей. В течение только июля 2000 года мы насчитали 750 туш погибших тюленей, выброшенных на берег. В исследовании приняли участие ученые, занимавшиеся изучением тюленей, в том числе Тариэль Эйбатов, который помог нам на волонтерских началах»,–рассказал Гараев.

Своим проектом, по его словам, они стремились привлечь внимание прикаспийских государств к проблеме этого водоема, от которого во многом зависит их благосостояние. Но желаемого результата добиться не удалось. Этой проблемой заинтересовались международные организации, различные нефтяные компании, пригласили их в США для обмена опытом, а пять стран Каспия никак не отреагировали.

Эксперт отметил, что причиной гибели тюленей стало кумулятивное воздействие на экосистему Каспия, в том числе вследствие нефтегазодобычи. Каспийский тюлень – индикатор состояния Каспия. Каждый вид, населяющий Каспий, взаимосвязан с другим, и на вершине цепи находится тюлень.

По словам Гараева, одной из причин гибели этого вида, который дошел уже до критической черты, а дальше может исчезнуть вообще, является изменение климата. Оно влияет на все ключевые виды и на состояние моря в целом, на утолщение ледового покрова на севере моря, на его обмеление. Эту проблему стараются умалчивать, от нее дистанцируются, но от этого она никуда не исчезает»,–подчеркнул он.

Запас воды уменьшается, повышается соленость, засоляются грунтовые воды на прибрежных территориях, меняется фитоценоз, растительность, произраставшая на этих территориях, то есть имеет место цепная реакция. Изменение состояния моря влияет на всю экосистему прибрежных регионов. Обмеление, как говорит Гараев, приведет к катастрофическим последствиям, и закрывать глаза на происходящее безнравственно.

«В конце 2000-х была подписана Тегеранская конвенция, основной задачей которой является сохранение биоразнообразия Каспия. Но что было сделано в итоге? Ничего. Какая экологическая проблема Каспия была решена? Никакая. Были только громогласные заявления. Что делать? Нужно,– подчеркивает эксперт,– предпринимать практические шаги по улучшению состояния Каспия– усилить контроль за стоками, за загрязнениями, усилить экологическое законодательство, ужесточить экологические стандарты по всем видам деятельности, связанным с морем- судоходство, нефтедобыча и т.д. Причем действовать надо немедленно, еще немного и будет поздно».