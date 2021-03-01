Облачная погода сохранится и завтра

2 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно. Утром местами ожидается моросящий дождь. Умеренный северный ветер днем сменится на южный.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-5, днем 6-9 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%.

2 марта в районах Азербайджана ожидаются осадки, местами снег, днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах будет туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем 0-3 градуса мороза.