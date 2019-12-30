Обиженный предприниматель украл 1,1 миллиона евро

Французский предприниматель украл 1,1 миллиона евро в биткоинах у бывших партнеров по компании из мести за свое увольнение, сообщает газета Parisien.

Согласно изданию, речь идет о компании, специализирующейся на IT-технологиях, которую несколько друзей создали еще в 2013 году. Компания начала развиваться и приносить доход, но вместе с ним появились и разногласия между партнерами по бизнесу, связанные со стратегией развития их стартапа. Через три года один из руководителей был уволен в результате крупного скандала и впоследствии переехал за границу.

В период с декабря 2018 года по январь 2019 года сотрудники компании зарегистрировали несколько переводов биткоинов, но все они были на суммы ниже порога автоматического сигнала тревоги. В связи с этим появились подозрения, что злоумышленник знаком с внутренней системой компании. Тогда сотрудники подали жалобу в отдел по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа.

В ходе нескольких месяцев расследования сотрудники прокуратуры выяснили, в каком электронном кошельке хранятся украденные деньги и кто его владелец – им оказался бывший сотрудник.

Ему предъявили обвинение в краже в составе преступной группировки, отмывании денег и мошенническом внесении изменений в автоматизированную систему обработки данных.