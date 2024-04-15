В январе-марте 2024 года в Азербайджане по магистральным трубопроводам было транспортировано 9 664 тыс. тонн нефти, что на 1,72% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года.

Как сообщает Госкомстат, 75,2% поставок нефти было осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БTД). За отчетный период по нему было транспортировано 7 267,2 тыс. тонн нефти, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период 80,7% или 5 866,9 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, было добыто в Азербайджане, а 19,3% или 1 400,3 тыс. тонн (рост на 37,2%) поступило из Туркменистана и Казахстана.

Напомним, в прошлом году в Азербайджане по магистральным нефтепроводам было транспортировано 39 753,2 тыс. тонн нефти, что на 5,2% больше в годовом сравнении. 75,9% транспортировки было осуществлено по экспортному нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), в прошлом году по этому трубопроводу было транспортировано 30 191,6 тыс. тонн нефти, что на 1,49% больше в годовом сравнении.

За отчетный период 82,6% или 24 950,9 тыс. тонн нефти, транспортированной по трубопроводу БТД, было добыто в Азербайджане, а 17,4% или 5 240,7 тыс. тонн (рост на 2,7%) поступило из Туркменистана и Казахстана.