Объем депозитов в азербайджанских банках на 1 апреля текущего года составил 34 млрд 554,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 1,8% меньше в месячном сравнении, на 4,7% — по сравнению с началом года и на 13,3% больше, чем на 1 апреля 2022 года.

Из них 57,7% или 19 млрд 950,2 млн манатов пришлись на долю нефинансовых организаций. Это на 11,4% больше в годовом сравнении.

За отчетный период вклады домохозяйств выросли на 15,4%, до 11 млрд 964,4 млн манатов, а депозиты финансовых организаций — на 18,3%, до 2 млрд 640,3 млн манатов.

В стране функционируют 25 банков.