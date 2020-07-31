Обама призвал сделать Пуэрто-Рико и округ Колумбия отдельными штатами США

Бывший президент США Барак Обама призвал демократов положить конец обструкции сената и сделать Пуэрто-Рико и округ Колумбия 51-м и 52-м штатами, пишет Mediaite.

Обама выступил на поминальной службе умершего конгрессмена, защищавшего права темнокожих людей, Джона Льюиса. Он произнес речь в защиту спонсируемого демократами законопроекта для восстановления ключевого положения Закона о избирательных правах 1965 года (также известный как закон Джона Льюиса).

«Как только мы примем закон о правах голоса Джона Льюиса, мы должны продолжать работу, чтобы сделать его еще лучше», — сказал Обама на поминальной службе.

В дополнение к тому, чтобы сделать регистрацию избирателей автоматической и объявить день выборов национальным праздником, Обама призвал «гарантировать, чтобы каждый американский гражданин имел равное представительство в правительстве, включая граждан США, которые живут в округе Колумбия и в Пуэрто-Рико». (Газета.Ру)